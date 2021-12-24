Последствия крупномасштабной военной эскалации почувствует весь земной шар

Прямой вооруженных конфликт НАТО с Россией станет катастрофой для всей Европы. С таким мрачным прогнозом выступил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Он согласился с утверждением Москвы, что расширение НАТО на восточный фланг европейского континента, начавшееся после распада СССР, объективно несет угрозу России.

По его мнению, провокации Североатлантического блока на границах РФ и в других "точках кипения" вроде Донбасса или Черного моря могут привести к конфликту с Российской Федерацией. Последствия такой военной эскалации окажутся катастрофическими для ЕС, прогнозирует Грациани.

"Европа превратилась бы в театр военных действий с немыслимыми последствиями для всего земного шара", – сказал "Ленте.ру" политолог.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в очередной раз заявил об обмане Москвы со стороны Запада, когда России обещали не расширять альянс после воссоединения ФРГ и Германии на восток Европы. Лидер нации указал, что это именно натовцы натыкали своих баз и ракеты рядом с границами РФ на территориях бывших стран Варшавского договора.

В свою очередь, покидающий свой пост генсек НАТО Йенс Столтенберг отрицает такое обещание первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву, который непосредственно участвовал в процессе объединения двух Германий. При этом сам Михаил Сергеевич, комментируя сегодня нынешний спор по поводу гарантий безопасности, которые требует от Запада Москва, объявил, что после распада Советского Союза американцам "в голову ударило высокомерие".