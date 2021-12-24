Неизвестный преступник кинул в здание дипмиссии коктейль Молотова

МИД России вызвал на Смоленскую площадь временного поверенного в делах Украины в РФ в связи с нападением на генконсульство страны во Львове. По данному инциденту, который в Москве оценили как теракт, российская сторона направила ноту протеста в региональное представительство украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что происшествие случилось в 02:30 по киевскому времени в ночь на пятницу, 24 декабря. Неизвестный злоумышленник бросил в направлении входа в консульство бутылку с зажигательной смесью. Никто не пострадал.

"Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации", – говорится в заявлении нашего дипведомства.

Россия направила обращение на имя начальника Главного управления нацполиции во Львове с "требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных", говорится в заявлении МИД РФ.

Временному поверенному был выражен протест. Кроме того, в нашем министерстве заявили, что ждут от украинской стороны извинений в связи с тем, что безопасность российских дипучреждений не была обеспечена должным образом. Москва потребовала от киевского режима выполнять международно-правовые обязательства.

Напомним, начиная с "революции гидности" в 2014 году российское посольство в Киеве и консульства, расположенные в разных городах Незалежной, периодически оказываются объектами агрессии со стороны местных ура-патриотов и националистов и всяких перформансов украинских активистов. Нет-нет, но их пытаются одергивать кураторы режима из Вашингтона.

