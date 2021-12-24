Тихановская придумала план по срыву референдума по Конституции Белоруссии

Тихановская придумала план по срыву референдума по Конституции Белоруссии
Светлана Тихановская. Фото: M. Popow via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Экс-кандидат в президенты учит своих соратников портить бюллетени

Беглая оппозиционерка, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская призвала своих сторонников, живущих в Белоруссии, сорвать референдум по внесению изменений в Конституцию Республики, который должен состояться в конце феврали 2022 года. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Приходите на участки и ставьте крестики напротив всех вариантов ответа, делая бюллетень недействительным", – написала домохозяйка.

Она обещала, что к референдуму будет перезапущена платформа "Голос", которую оппозиция использовала в августе 2020 года во время проведения президентских выборов, чтобы доказать победу Тихановской и проигрыш действующего главы государства Александра Лукашенко.

"Мы имеем право взять на себя и функцию подсчета голосов. Платформа учтет ваш голос в любом случае: если вы будете следовать единой стратегии, если останетесь дома и даже если проголосуете за один из вариантов. Если вы склоняетесь к бойкоту, ваш бойкот должен быть активным и видимым", – пояснила самопровозглашенный лидер нации.

По утверждению оппозиционерки, которая сейчас проживает в Вильнюсе, 73% опрошенных граждан Белоруссии поддерживают ее "стратегию". При этом Тихановская не уточняет, кто, когда, где и кого опрашивал по данному вопросу.

Ранее в пятницу, 24 декабря, стало известно о визите Лукашенко в Россию аккурат перед Новым годом. Бацька встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 29 декабря. А накануне он примет участие в неформальном мероприятии глав государств – членов СНГ, которое приурочено к 30-й годовщине образования Содружества Независимых Государств.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

"Восхищает смелость": китайская пресса оценила выступление Путина на пресс-конференции

В Поднебесной надеются, что Пекин проявит аналогичную жесткость в отношении Вашингтона

Молдавия запретила Приднестровью оплачивать долг перед "Газпромом"

Кишинев не признает проблему своей, однако не предоставляет возможности в ней разобраться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей