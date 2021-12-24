Экс-кандидат в президенты учит своих соратников портить бюллетени

Беглая оппозиционерка, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская призвала своих сторонников, живущих в Белоруссии, сорвать референдум по внесению изменений в Конституцию Республики, который должен состояться в конце феврали 2022 года. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Приходите на участки и ставьте крестики напротив всех вариантов ответа, делая бюллетень недействительным", – написала домохозяйка.

Она обещала, что к референдуму будет перезапущена платформа "Голос", которую оппозиция использовала в августе 2020 года во время проведения президентских выборов, чтобы доказать победу Тихановской и проигрыш действующего главы государства Александра Лукашенко.

"Мы имеем право взять на себя и функцию подсчета голосов. Платформа учтет ваш голос в любом случае: если вы будете следовать единой стратегии, если останетесь дома и даже если проголосуете за один из вариантов. Если вы склоняетесь к бойкоту, ваш бойкот должен быть активным и видимым", – пояснила самопровозглашенный лидер нации.

По утверждению оппозиционерки, которая сейчас проживает в Вильнюсе, 73% опрошенных граждан Белоруссии поддерживают ее "стратегию". При этом Тихановская не уточняет, кто, когда, где и кого опрашивал по данному вопросу.

Ранее в пятницу, 24 декабря, стало известно о визите Лукашенко в Россию аккурат перед Новым годом. Бацька встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 29 декабря. А накануне он примет участие в неформальном мероприятии глав государств – членов СНГ, которое приурочено к 30-й годовщине образования Содружества Независимых Государств.

