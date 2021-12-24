Россия должна скоординировать свои действия с Поднебесной ради санкционного давления на прибалтийскую Республику

Москве нужно воспользоваться политическим конфликтом между Вильнюсом и Пекином и совместно с Поднебесной надавить на Литву, чтобы обезопасить Калининградскую область от возможной торговой блокады. Об этом заявил политолог Василий Кашин в пятницу, 24 декабря.

Напомним, накануне стало известно, что ряд крупных немецких компаний планируют уйти из Литвы из-за прекращения импорта комплектующих из Китая. В частности, производители торфа, лазеров и автокомпонентов не могут получать детали из Поднебесной и экспортировать свою продукцию в КНР вследствие ограничений, введенных Пекином в отношении Вильнюса, передает Sputnik Латвия.

По мнению Кашина, если китайцы будут давить на своих немецких партнеров, то те реально уйдут из прибалтийской республики. И пока не видно, чтобы Литве бросились помогать из Евросоюза.

На этом фоне, России имело бы смысл применить аналогичную КНР в ответ на угрозы литовцев ограничить транзит грузов из Белоруссии. Такие действия Москвы позволили бы защитить снабжение Калининградской области, считает эксперт.

Кашин указал, что до сих пор РФ не вводила жестких санкций в отношении Литвы, ограничиваясь лишь снижением своей зависимости от портов Прибалтики.

"Но для ответа по ситуации с Белоруссией и Калининградом Москве, может быть, имело бы смысл даже скоординироваться с Пекином в русле санкционного давления на Литву", – сказал в комментарии "Взгляду" аналитик.

