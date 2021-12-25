На Украине увидели признак надвигающейся гражданской войны

На Украине увидели признак надвигающейся гражданской войны
Фото: VItalii Kliuiev/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В Киеве ведется борьба за власть

Украине в скором времени может грозить гражданская война. На такую мысль натолкнули дела о госизмене политолога Андрея Головачева. 

По мнению украинского эксперта, это технический прием борьбы за власть, что говорит о грядущем расколе страны. Головачев напомнил, что в период Руины в 17 веке, который считается на Украине гражданской войной, также были взаимные обвинения политических соперников в предательстве родины. 

Такие заявления, считает политолог, не обоснованы законом. По его мнению, виной всему президент Украины Владимир Зеленский, начавший войну и плохо понимающий последствия своих действий. После следующих выборов Зеленский столкнется с множеством обвинений против себя. Чтобы этого не допустить и не отправиться в места лишения свободы, он попытается выиграть президентское кресло любой ценой. Оппозиция же попытается убедить главу государства не идти на выборы.

Головачев предрек Украине распространение обвинений в госизмене и на региональном уровне. Это вызовет страх среди населения. Политические стороны откажутся признавать поражение, и, как итог, начнется гражданская война. 

Сейчас на Украине открыто дело о госизмене против главы "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Еще одно дело пытаются повесить на бывшего президента Петра Порошенко. 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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