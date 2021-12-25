В Киеве ведется борьба за власть

Украине в скором времени может грозить гражданская война. На такую мысль натолкнули дела о госизмене политолога Андрея Головачева.

По мнению украинского эксперта, это технический прием борьбы за власть, что говорит о грядущем расколе страны. Головачев напомнил, что в период Руины в 17 веке, который считается на Украине гражданской войной, также были взаимные обвинения политических соперников в предательстве родины.

Такие заявления, считает политолог, не обоснованы законом. По его мнению, виной всему президент Украины Владимир Зеленский, начавший войну и плохо понимающий последствия своих действий. После следующих выборов Зеленский столкнется с множеством обвинений против себя. Чтобы этого не допустить и не отправиться в места лишения свободы, он попытается выиграть президентское кресло любой ценой. Оппозиция же попытается убедить главу государства не идти на выборы.

Головачев предрек Украине распространение обвинений в госизмене и на региональном уровне. Это вызовет страх среди населения. Политические стороны откажутся признавать поражение, и, как итог, начнется гражданская война.

Сейчас на Украине открыто дело о госизмене против главы "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Еще одно дело пытаются повесить на бывшего президента Петра Порошенко.