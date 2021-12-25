США и Европе лучше не пересекать "красные линии"

Запад почти перешел черту, которую обозначила Россия. Пока с Вашингтоном и коллективным Брюсселем общается глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако вскоре его может заменить уже министр обороны Сергей Шойгу. Об этом Запад предупредил Алексей Леонков, военный эксперт.

Специалист обратил внимание на то, что Россия обнародовала проект по гарантии безопасности с НАТО. Однако в Североатлантическом альянсе не спешат с ответом Москве. Естественно, Россия предупредила, что в случае дальнейшего расширения НАТО на восток, страна сделает все возможное для своей защиты.

Леонков расшифровал послание России. По его мнению, смысл заключается в том, что если Запад отказывается разговаривать дипломатическим путем, то его ждет знакомство с Шойгу.

Эксперт подчеркнул, что никто не выставляет ультиматум. Россия просто поясняет ситуацию, в которой Запад перестал считаться с Москвой. Иностранцы уверены, что могут не выполнять соглашения, заключенные с россиянами. При этом требуют от России придерживаться договоров.

Ленков также полагает, что все соглашения с Западом всегда были в интересах США, играя против России.