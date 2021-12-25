Британских журналистов поразила реакция китайского репортера на слова Путина

Британских журналистов поразила реакция китайского репортера на слова Путина
Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Житель Поднебесной был крайне рад ответу президента России на свой вопрос

На этой неделе, 23 декабря, состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В числе приглашенных журналистов оказался китайский репортер, спросивший лидера России о его отношениях с Поднебесной и ее главой Си Цзиньпином. 

Напомним, Путин рассказал журналисту, что в отношениях двух стран есть доверие, которое помогает развивать беспрецедентное сотрудничество. Также глава государства поведал о хороших отношениях с коллегой. Друг друга Путин и Цзиньпинь называют "другом".

Репортер, задавший вопрос, был явно доволен ответом Путина. Он улыбался.

Журналисты британского издания Daily Express обратили на этот момент. Работников СМИ очень удивило то, что китаец "упивался" словами президента РФ. Эмоциональная реакция репортера, вероятно, вызвала раздражение у британцев. 

На Западе очень недовольны тесными связями России и Китая. В США то и дело звучат предостережения Вашингтону о том, что американцам необходимо переманить Москву на свою сторону в противостоянии с Пекином. 

К слову, китайские СМИ пришли в полный восторг от ответов Путина про отношения с Западом. Обозреватели сочли, что президент РФ показал себя смелым и решительным человеком. 

Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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