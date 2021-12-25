Офицер позволил себе жесткие слова о лидере США в Рождество

В ночь с 24 на 25 декабря в США празднуют католическое Рождество. Президент США традиционно беседует по телефонной связи с военными. Разговор транслируют по телевидению. В этом году событие прошло со знаком минус.

Джо Байден, нынешний лидер Штатов, в первое свое Рождество в новом качестве поговорил с неким Джаредом из штата Орегон. Мужчина рассказал, что у него есть девятилетняя дочь, которая обрадуется любому подарку.

Байден же посоветовал укладывать детей спать до девяти часов вечера. В конце разговора Джаред поздравил Джо и Джилл Байден с праздником, сказав: "Счастливого Рождества и вперед, Брэндон".

Президент США повторил за собеседником "Вперед, Брэндон, согласен", не заметив никакого подвоха.

Эта фраза стала в США кодовой – она означает "Иди к черту, Байден".

На ситуацию обратило внимание издание The New York Post. Журналисты пояснили – все дело в гонщике Брэндоне Брауне. После одной его победы он разговаривал с работником СМИ. Позади них толпа что-то кричала. Журналист тогда предположил, что люди аплодировали Брауну, хотя на самом деле они отправляли восвояси Байдена. С тех пор критики президента США используют эту фразу.