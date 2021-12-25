Президенту РФ такой расклад по душе не пришелся

Совсем скоро, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Политолог Александр Класковский объяснил значение очередных переговоров.

Эксперт не увидел во встрече ничего необычного – лидеры общаются перед январскими праздниками каждый год. Однако на этот раз Батьке нужны деньги. Вероятно, Лукашенко попросит у Путина около трех миллиардов долларов. Класовский считает, что Минск получит эти деньги.

По его словам, за последнее время отношения президентов улучшились. Более того, эксперт полагает, что Лукашенко убедил Путина позволить ему остаться президентом Белоруссии до 2025 года. Класовский уверен, что президенту РФ такой расклад не понравился, но он согласился.

Также политолог высказался о возможном назначении Бориса Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии. Отвечающий за переговоры с Украиной по Донбассу со стороны России чиновник будет тонко, но жестко давить на Лукашенко, чтобы интеграция двух стран ускорялась. По мнению Класовского, Грызлов не даст Минску пойти на попятную.