Оборонный экспорт Германии неожиданно побил все рекорды

Любопытную информацию публикуют немецкие СМИ. Оказалось, что за считанные дни до того, как отправиться в отставку, бывший канцлер Германии Ангела Меркель провернула многомиллиардные дела в сфере оборонного экспорта. А вот расхлебывать последствия щекотливой ситуации предстоит уже новому немецкому канцлеру Олафу Шольцу.



Речь идет о дорогостоящих контрактах на поставку немецкого вооружения за границу. Всего за уходящий год бундестаг одобрил договоры по оборонному экспорту на сумму в 9 миллиардов евро. Это настоящий рекорд для Берлина.

Пикантность ситуации придает тот факт, что львиная доля положительных решений по военным контрактам была принята в последние дни правления Меркель. При этом известно, что завершающий многолетнюю карьеру период политик провела в должности исполняющего обязанности канцлера. Согласно устоявшимся традициям, такой пост не подразумевает принятие стратегически важных решений. Однако фрау Меркель рассудила, что подобные ограничения ее не касаются.

Сообщается, что внушительная часть контрактов была заключена с Египтом. Как отметила парламентарий от немецкой партии "Левые" Севим Дагделен, такая неразборчивость в сотрудничестве с "авторитарными режимами" может выйти боком нынешнему канцлеру. Тем более, что будучи правой рукой Меркель, он поддержал принятие таких скандальных решений.

К слову, недавно опытный политолог Кирилл Казаков объяснил, почему Меркель блокировала поставки вооружения на Украину.