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Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались по телефону. О переговорах глав России и Белоруссии сообщил телеграм-канал "Пул Первого".
По информации журналистов, лидеры обсудили встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря. Также был затронуты вопросы сотрудничества двух стран, в том числе в оборонной сфере.
При этом эксперты полагают, что Батька попросит денег у Путина во время встречи.
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