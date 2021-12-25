Путин и Лукашенко поговорили: подробности

Президенты обсудили ближайшую встречу

Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались по телефону. О переговорах глав России и Белоруссии сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

По информации журналистов, лидеры обсудили встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря. Также был затронуты вопросы сотрудничества двух стран, в том числе в оборонной сфере. 

При этом эксперты полагают, что Батька попросит денег у Путина во время встречи. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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