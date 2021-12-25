Президенты обсудили ближайшую встречу

Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались по телефону. О переговорах глав России и Белоруссии сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

По информации журналистов, лидеры обсудили встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря. Также был затронуты вопросы сотрудничества двух стран, в том числе в оборонной сфере.

При этом эксперты полагают, что Батька попросит денег у Путина во время встречи.