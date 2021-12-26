Эксперт объяснил смысл претензий ЕК к России из-за импортозамещения

Эксперт объяснил смысл претензий ЕК к России из-за импортозамещения
Фото: Philipp von Ditfurth/ dpa/ www.globallookpress.com
Заявления европейцев выглядят как новый элемент давления на Москву

После заявлений США, что российская политика импортозамещения является нарушением норм и правил Всемирной торговой организации, к обвинениям против России подключились в Еврокомиссии. Брюссель потребовал от Москвы возместить им €290 млрд из-за нанесенного экономике ущерба. 

Напомним, политика импортозамещения в России стала ответом на западные санкции, введенные против страны после 2014 года. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на такие меры в ЕС пошли под давлением США – это выяснилось несколько лет назад. 

По мнению политолога и экономиста Андрея Суздальцева, обоснование для новых претензий к России европейцы выбрали весьма сомнительное. Об этом он рассказал изданию "Экономика сегодня".

Эксперт считает, что Евросоюз вряд ли сможет доказать какие-либо нарушения российской стороной. Америка, в свою очередь, решила запретить России производить собственные товары – подобные нападки выглядят как торговая агрессия и кажутся бесполезными.

"Все это выглядит очень странно, потому что таким образом им придется признать, что введенные против российского государства санкции были направлены на содействие экономическому росту отечественной экономике", – отметил он.

Со стороны все выглядит так, будто Европа "напала" на Россию и запретила ей оказывать сопротивление. Поэтому жалоба во ВТО лишь элемент давления. 

ВТО в качестве ответа на претензии согласилась создать группу для оценки жалоб. В качестве третьей "независимой" стороны будут участвовать 11 стран, в числе который США, Канада, Япония, Украина, Индия и Китай. По мнению западных аналитиков, разбирательства могут затянуться на несколько лет.

Эксперт полагает, что в последнее время Всемирная торговая организация пострадала от влияния торговых коалиций и союзов, из-за чего ее роль на мировой арене ощутимо падает.

Источник: Экономика Сегодня ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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