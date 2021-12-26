Почему Белоруссия не войдет в состав России: назван один факт

Почему Белоруссия не войдет в состав России: назван один факт
Фото: Evgeny/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Суздальцев напомнил о политике страны с момента развала СССР

Интеграция в рамках Союзного государства получила наибольший прогресс в последние пару лет – переговоры активизировались после прошедших в Белоруссии в 2020 году выборов, а к февралю планируется проведение референдума по новой конституции. Однако, вспоминает эксперт Андрей Суздальцев в беседе с "Украиной.ру", Минск никогда не выражал особого желания объединиться с Москвой. 

Политолог напомнил, что после референдума на Украине в 1991 году Белоруссия стала первой страной из всех союзных республик, которая решила ввести собственную таможню и валюту. С российской стороны на тот момент поступило предложение объединить парламенты государств.

"Парламент (белорусский – прим. редакции) был против. Он и сейчас против. Ему нужна ресурсно-финансовая поддержка, а не политическая", – указал Суздальцев.

Эксперт вспоминает, что между первым президентом России Борисом Ельциным, председателем Верховного Совета Белорусии Станиславом Шушкевичем и главой Украины Леонидом Кравчуком были подписаны Беловежские соглашения, в которых шла речь о создании конфедерации. Но и тогда Минск в этом отказал.

Единственным фактом, который говорит о том, что Белоруссия не намеревается входить в состав России, по его мнению, является политика белорусских властей последние три десятка лет.

"Напомню, что за все годы союзничества Белоруссия не оказала России никакой поддержки. Ни в чем. Мы тащим эту интеграцию на себе", – заключил он.

Напомним, в феврале Александр Лукашенко анонсировал проведение референдума по новой конституции РБ. Никаких подробностей законопроекта не было опубликовано до сих пор. Президент отмечал, что ключевым фактором в принятии закона будет позиция народа – как проголосуют, такое решение и будет принято. 

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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