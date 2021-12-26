В США испугались ужасных последствий для мира из-за Зеленского

В США испугались ужасных последствий для мира из-за Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Странный подход президента к государственной деятельности может выйти боком всему человечеству

Необычное поведение украинских властей давно настораживает трезво смотрящих на ситуацию международных экспертов. Скандальные высказывания и бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию на мировой арене стали частью внешней политики Незалежной. По мнению опытного американского эксперта Эндрю Крамера, деятельность украинского главнокомандующего Владимира Зеленского может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

Специалист обратил внимание на то, что украинский главнокомандующий весьма оригинальным образом подходит к подбору кадров. Вместо того, чтобы укрепить властные структуры высокопрофессиональными экспертами, Зеленский окружает себя бывшими сотрудниками сферы развлечений. По всей видимости, экс-комику приятно видеть вокруг себя знакомых из прошлой допрезидентской жизни.

Однако шаги неопытных политических деятелей, каковым является и сам Зеленский, могут привести к глобальному коллапсу. Крамер убежден, что Украина способна спровоцировать крупный военный конфликт. Журналист подчеркнул, что представители мирового экспертного сообщества весьма обеспокоены поведением Зеленского и его приспешников. Очевидно, что в случае возможной войны резко ухудшатся отношения между Россией и США, что грозит последствиями для всего мира.

Крамер также добавил, что украинская администрация претендует на своеобразный исторический рекорд. Фактически сейчас власть в Киеве принадлежит группе выходцев из различных телевизионных шоу. Ранее большая политика не сталкивалась с такими прецедентами. Маловероятно, что подобный подход к кадровому вопросу позитивно скажется на позиции Незалежной на международной арене.

К слову, недавно в прессе появилась информация о самой близкой помощнице Зеленского. Мария Левченко может оказаться наиболее влиятельным лицом в офисе украинского президента.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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