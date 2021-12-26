Москва не станет спускать с рук недружественные действия альянса

Российский лидер Владимир Путин сообщил, каким образом будет действовать Кремль в том случае, если Североатлантический альянс откажется давать нашей стране гарантии безопасности. Президент подчеркнул, что решением этого вопроса займутся российские военные.



Москва устала терпеть, что страны-участницы военной коалиции НАТО не считают необходимым выполнять данные много лет назад обещания. Несмотря на все былые заверения, Североатлантический альянс уверенно продвигается в восточном направлении и стремится вплотную подойти к границам Российской Федерации.

Такое положение дел никогда не устраивало Москву, а сейчас глава государства Владимир Путин решил перейти к активным действиям. Россия предложила Соединенным Штатам Америки и блоку НАТО предоставить гарантии безопасности для нашей страны.

Разумеется, такая перспектива весьма опечалила воинственных западных политиков. Сейчас Россия ждет ответ от руководства Североатлантической коалиции. Если он окажется отрицательным, наша страна будет вынуждена отреагировать соответствующим образом. Владимир Владимирович не стал уточнять, какие именно действия будут предприняты. Однако подчеркнул, что решения станут приниматься на основе рекомендаций военных экспертов.

В то же время, Владимир Путин отметил, что Россия заинтересована в мирном решении данной проблемы и будет делать все для того, чтобы сторонам удалось полюбовно договориться по этому важному для всего мирового пространства вопросу.

К слову, недавно опытный эксперт Тиберио Грациани заявил, что конфликт НАТО с Россией обернется катастрофой для Европейского союза.