Новое руководство страны поддержало линию политики Меркель

Берлин намеревается ужесточить правила экспорта оружия. Такое заявление сделала глава немецкого МИД Анналена Бербок на фоне продолжающихся попыток Киева обойти вето на поставки вооружений. Об этом со ссылкой на агентство DPA сообщает "Комсомольская правда".

По ее словам, новое правительство намерено перепроверить экспортную оружейную политику за прошлые годы и, основываясь на данных, разработать более жесткий закон регулировки критериев возможности поставок.

До этого на Украине заявили, что предыдущий канцлер Германии Ангела Меркель перед своим уходом лично отказала Владимиру Зеленскому в разблокировке поставок вооружения. Это нанесло серьезный удар по Киеву, который заранее заплатил по договору экспорта.

При этом за последние девять дней пребывания на посту, правительство Меркель одобрило контракты на поставки оружия на рекордную сумму в €9 млрд – ничего из этого не пошло в Незалежную. Главным импортером стал Египет.