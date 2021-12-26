Пентагон вынашивает новую стратегию борьбы с Россией

Пентагон вынашивает новую стратегию борьбы с Россией
Фото: Ludmila Pakhomova/Russian Look/www.globallookpress.com
Американцы продолжают считать Москву своим противником

Вашингтонская администрация все также придерживается весьма воинственной позиции по отношению к другим лидирующим мировым державам. Так, в прессу просочилась информация, что американское Минобороны готовит новую военную стратегию против России, которая должна быть опубликована в начале грядущего года.

Как отметила замначальника Пентагона Мара Карлин, новый оборонный план должен учесть преобразование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Как известно, помимо Российской Федерации, американцев сильно раздражает укрепляющая свои позиции Китайская Народная Республика. Отмечается, что именно Поднебесная будет названа основным врагом в новом оборонном плане.

Также сообщается, что вынашиваемый американскими военными проект будет опираться на три основных принципа. В первую очередь, власти США планируют бросить силы на поддержку того, что делает эту страну могущественной. Речь идет об экономических показателях, оборонном потенциале, защите демократических ценностей и простых жителях Америки.

Помимо этого, в Вашингтоне собираются продолжить противостояние с Москвой и Пекином для того, чтобы оставить в своих руках бразды правления мировым пространством. Также Соединенные Штаты планируют сделать упор на демократическую международную систему, которая должна быть подвластна американским властям. Такую информацию публикуют аналитики издания  19FortyFive.

К слову, недавно в Америке всерьез перепугались из-за действий украинского лидера Владимира Зеленского, которые могут привести к ужасным последствиям. 

Источник: 19FortyFive ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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