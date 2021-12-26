В России потребовали $1 трлн от Запада

В России потребовали $1 трлн от Запада
Фото: pixabay.com
В Совфеде ответили на претензии Еврокомиссии

Прежде чем требовать от России компенсации €290 млрд, западные страны должны выплатить нашей стране $1 трлн. Такого мнения придерживается сенатор Сергей Цеков. Об этом он сообщил РИА "Новости".

По его словам, у Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать выплат от России, поскольку проводимая Москвой политика импортозамещения стала ответом на вводимые под давлением США европейские санкции.

"Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами", – отметил он.

Сенатор заявил, что Запад сперва должен выплатить России около $1 трлн, чтобы возместить те потери, которые наша страна понесла от их санкций.

Напомним, Еврокомиссия обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию, указав, что экономика ЕС сильно пострадала из-за российского импортозамещения, который, по их мнению, нарушает правила и нормы ВТО. 

Эксперт Андрей Суздальцев полагает, что новые претензии европейцев к России являются лишь еще одним способом оказать давление на нашу страну. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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