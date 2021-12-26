"Переваривает фейки": эксперт раскрыл подоплеку слов Кулебы об угрозе в Азовском море

"Переваривает фейки": эксперт раскрыл подоплеку слов Кулебы об угрозе в Азовском море
Фото: www.pixabay.com
Киев продолжает антироссийскую истерию

Недавно начальник украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил, что Россия обладает преимуществом в Азовском море, чем якобы обязательно воспользуется в случае "войны" с Незалежной. По мнению опытного эксперта Ивана Мезюхо, единственной целью украинского политического деятеля является обострение ситуации на международной арене.

Политолог пояснил, что руководитель главного украинского внешнеполитического ведомства пытается искусственно создать видимость якобы нарастающего конфликта между Российской Федерацией и украинским государством. Подобные скандальные заявления призваны создать в общественном сознании иллюзию угрозы со стороны Москвы.

Как отметил политический эксперт, такого же рода провокациями занимаются многие зарубежные издания. Высокопоставленный украинец с радостью подхватил развязанную в западной прессе антироссийскую истерию и с большим энтузиазмом подливает масло в огонь.

"Украинский чиновник продолжает переваривать фейки западных изданий", – объяснил профильный специалист в беседе с журналистами телеканала RT.

Мезюхо также отметил, что данная недружественная деятельность представителей киевских властей оказывает весьма негативное влияние на взаимоотношения Российской Федерации и украинского государства. Нынешние руководители Незалежной делают все для дестабилизации ситуации на международной арене.

Стоит отметить, что на Украину с большим недоверием смотрят многие иностранные эксперты. Так, недавно в Соединенных Штатах Америки всерьез перепугались, что политика украинского лидера Владимира Зеленского может привести к ужасным последствиям для всего мирового пространства.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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