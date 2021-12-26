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Расширение НАТО на Украину, в Грузию и Молдавию – это вопрос жизни и смерти для России. Об этом заявил Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По его словам, Запад обманул Москву, дав гарантии о непродвижении НАТО на восток. Песков указал, что в последнее время язык димпломатии стран-оппонентов серьезно деградировал, скатившись в некоторых случаях до хамства.
"Поэтому нашим дипломатам, которые дипломаты старой, класической школы, очень талантливые дипломаты – им предстоит очень нелегкий разговор", – отметил пресс-секретарь.
Песков выразил надежду, что удачный запуск гиперзвуковой системы "Циркон", о котором рассказал президент на минувшей неделе, повлияет на противников России, и ноты протеста станут от этого только убедительнее.
По его словам, в последнее время между Вашингтоном и Москвой сложились конструктивные отношения, несмотря на разные точки зрения по ключевым вопросам. Он назвал Владимира Путина и Джо Байдена самыми опытными мировыми политиками. Однако американский президент не может взять и отменить все санкции, в России это прекрасно понимают, с ними стране жить ещё долго, заключил Песков.
Москва не станет спускать с рук недружественные действия альянса
Президенту РФ такой расклад по душе не пришелся