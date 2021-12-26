Европейцы еще надеются на эффективность санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые европейские санкции против России из-за вероятного вторжения на Украину уже готовы – если Москва пойдет на эскалацию, то ее ждут "масштабные последствия", рассказала она в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche. Она верит, что благодаря этим мерам они смогут заставить Россию уважать ЕС в вопросе кризиса вокруг Украины.

Фон дер Ляйен отметила, что рестрикции были разработаны в координации с США и НАТО и единодушно одобрены всеми членами Евросоюза. При этом политик подчеркнула, что европейцы стремятся к хорошим отношениям с Москвой, но все зависит не от них.

"Россия должна прекратить провокации", – заявила глава ЕК.

К слову, российские власти не раз официально заявляли, что никакого вторжения на Украину не планируется.

Ранее Еврокомиссия пожаловалась на российскую политику импортозамещения в ВТО, заявив, что Москва нарушает правила и нормы организации. От России потребовали компенсации в размере €290 млрд. Программа по импортозамещению была разработана в ответ на западные санкции.