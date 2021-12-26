Еврокомиссия нашла способ заставить Россию уважать Евросоюз

Еврокомиссия нашла способ заставить Россию уважать Евросоюз
Фото: Zucchi/EUC/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Европейцы еще надеются на эффективность санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые европейские санкции против России из-за вероятного вторжения на Украину уже готовы – если Москва пойдет на эскалацию, то ее ждут "масштабные последствия", рассказала она в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche. Она верит, что благодаря этим мерам они смогут заставить Россию уважать ЕС в вопросе кризиса вокруг Украины. 

Фон дер Ляйен отметила, что рестрикции были разработаны в координации с США и НАТО и единодушно одобрены всеми членами Евросоюза. При этом политик подчеркнула, что европейцы стремятся к хорошим отношениям с Москвой, но все зависит не от них.

"Россия должна прекратить провокации", – заявила глава ЕК. 

К слову, российские власти не раз официально заявляли, что никакого вторжения на Украину не планируется. 

Ранее Еврокомиссия пожаловалась на российскую политику импортозамещения в ВТО, заявив, что Москва нарушает правила и нормы организации. От России потребовали компенсации в размере €290 млрд. Программа по импортозамещению была разработана в ответ на западные санкции.

Источник: Le Journal du Dimanche ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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