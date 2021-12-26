Бразды правления миром ускользают из рук США

Действия американского лидера Джо Байдена не устраивают многих представителей экспертного сообщества США. Так, известный журналист Кон Кафлин убежден, что провальная политика главнокомандующего американцев приведет к тому, что будущий год станет хуже "катастрофического" 2021-го.



По мнению опытного эксперта, за минувший год баланс сил на международной арене серьезно изменился. В течение президентства Байдена общественность наблюдала, как влияние западной коалиции на мировые процессы становилось все слабее.

Кафлин утверждает, что такое положение дел "не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 году".

Американского специалиста раздражает, что Соединенные Штаты Америки не смогли подорвать позиции Китайской Народной Республики на международной арене. Поднебесная продолжает укрепляться и становится все более сильным лидером. По мнению журналиста, американцам стоило прижать Пекин на теме происхождения коронавирусной инфекции и по другим вопросам.

Более того, слабая вашингтонская администрация, с точки зрения автора статьи в издании The Telegraph, позволила Российской Федерации повысить свой уровень влияния на Европейский союз. Эксперта весьма удручает такое положение дел. Журналист во всем винит Джо Байдена, который не способен взять бразды правления миром в руки и продемонстрировать всем превосходство Америки.

Совокупность таких факторов обещает главнокомандующему американцев большие проблемы в будущем году. По мнению журналиста, 2022-й будет еще более провальным для Вашингтона.

Ранее в прессе появилась информация, что сотрудники администрации готовят Байдену неприятный подарок к годовщине президентства.