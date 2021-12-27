Украина и НАТО могут подложить свинью России в новогодние праздники

Украина и НАТО могут подложить свинью России в новогодние праздники
Фото: Rob Powell/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Крымский постпред предупредил о провокациях

Российской стороне не стоит расслабляться, так как Незалежная совместно с НАТО могут пойти на провокационные действия в любой момент, в том числе и в новогодние праздники. Такое мнение выразил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он выразил надежду на понимание киевскими властями и их западными кураторами того, какими могут быть последствия провокаций. Мурадов ясно дал понять, что Москва непременно ответит на подобные действия. Постпред добавил, что Новый год будет омрачен для простых украинцев, если Киев решится на такой шаг, отмечает URA.RU.

Крымский постпред указал на рост напряженности в черноморском регионе после запуска "Крымской платформы". За ним последовали "активные провокации". Мурадов напомнил о том, что военные корабли НАТО не боятся приближаться к Крымскому полуострову, а британский Defender в июне пошел на нарушение российской границы, добавляет "Общественная служба новостей". Тогда Су-24м выпустил бомбы по курсу корабля в качестве предупреждения. На требования пограничников сменить направление британцы не реагировали.

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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