Нынешнюю Незалежную может возглавлять только комический персонаж

Вскрылись сенсационные подробности предвыборной ситуации в украинском государстве 2019-м году. Оказалось, что не только бывшему комика, а ныне президенту страны Владимиру Зеленскому предлагали занять кресло главнокомандующего. Такая же возможность была у юмориста Андрея Данилко, известного всем под псевдонимом Верка Сердючка. Такими неожиданными новостями поделилась супруга известного журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман.



Главред издания "Гордон" озвучила пикантные подробности событий тех дней. По ее словам, некоторые весьма влиятельные лица очень активно зазывали именитого любителя переодеваться в женское платье на пост главы государства, передает издание РИА ФАН. Очевидно, что некие добродетели Украины были убеждены в необходимости посадить в кресло президента не опытного политика, а известного хохмача. Так что вместо Зеленского этот пост мог занять Данилко.

Однако, как рассказывает Бацман, убедить Андрея ввязаться в такую сомнительную авантюру не удалось. Комическая героиня Верка Сердючка оказалась с весьма непоколебимыми принципами. Артист заявил, что хочет "сохранить себя", поэтому не будет заниматься такими странными перевоплощениям, отмечает телеканал "360".

Теперь понятно, что подобных проблем с совестью не было у юмориста Владимира Зеленского. Он с радостью пошел на выборы и теперь возглавляет государство. Алеся рассказала также, что на пост главнокомандующего прочили фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Однако певец побоялся лезть в большую политику.

К слову, недавно в США заявили, что приверженность украинского главнокомандующего к раздаче высоких постов бывшим коллегам по развлекательной сфере вызывает серьезные опасения у игроков международной арены.