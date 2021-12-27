Депутат Рады поспешил передать эмоциональное послание президенту

В последние годы украинское государство отличается скандальной политикой на всех фронтах. Действия на внешнем поле у многих вызывают недоумение, при этом ситуация внутри государства ничем не лучше. Недавно киевские власти решили поставить на воинский учет даже женщин. Такое решение взбесило украинок, некоторые из них не стали сдерживать эмоции.



Известный украинский депутат-оппозиционер Илья Кива поделился фрагментом короткого интервью с одной из местных жительниц. Журналисты поинтересовались у украинка, как она относится к скандальному решению. Судя по всему, действия незалежного главнокомандующего давно осточертели многим гражданам. Так, крайне рассерженная дама даже передала президенту послание с оттопыренным средним пальцем.

Украинка напомнила, что нынешние власти позволили распродавать родные земли жителей, так что теперь им фактически нечего защищать. Женщина также подчеркнула, что не собирается рисковать собственной жизнью ради сохранения в целости и сохранности имущества олигархов-политиков. Защищать богатства бывшего украинского президента Петра Порошенко или нынешнего главнокомандующего Владимира Зеленского женщины Украины не хотят.

Свою эмоциональную тираду дама завершила нецензурным жестом, который адресовала всем завравшимся и проворовавшимся чиновникам.

К слову, недавно на Украине увидели признаки надвигающейся гражданской войны. Многие представители экспертного сообщества убеждены, что сейчас в Киеве ведется борьба за власть.