Шойгу рассказал об угрозе Крыму в 2014 году

Шойгу рассказал об угрозе Крыму в 2014 году
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Жителей полуострова спасли от нашествия неофашистов

Мир в Крыму в 2014 году удалось сохранить благодаря России и ее президенту Владимиру Путину. Если бы там вспыхнул конфликт, остановить бы его не удалось даже международными усилиями. В этом убежден министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его оценке, жителям полуострова грозила судьба дончан и луговчан. На Донбассе до сих пор население расхлебывает последствия попыток националистов навести свои порядки. В Крыму, учитывая его расположение, все могло быть еще хуже.

"Если бы вся эта публика – украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США – прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, уверяю, никому бы мало не показалось",

– отметил министр в интервью "Аргументам и фактам".

По оценке Шойгу, украинцы с 2000х годов "последовательно бьют свои горшки", сами разрушая страну.

Ранее американский профессор подтвердил, что у США были планы использовать Украину в борьбе с Россией еще в 2012 году, поэтому всплеск националистических взглядов в 2014 году пришелся американцам только кстати.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Источник: АиФ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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