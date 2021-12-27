Дипломатов нет: в МИД РФ сообщили о затруднениях с проведением Совета Россия - НАТО

Дипломатов нет: в МИД РФ сообщили о затруднениях с проведением Совета Россия - НАТО
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
По оценке экспертов, диалог напрямую с США был бы эффективнее, чем коллективные встречи с членами западного альянса

В Москве прорабатывают предложение Брюсселя провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января 2022 года, но с реализацией этой инициативы есть сложности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в понедельник, 27 декабря.

Он напомнил, что в результате недружественных шагов со стороны Североатлантического альянса не осталось ни одного аккредитованного при НАТО российского представителя. Поэтому, если в РФ будет принято принципиальное решение провести заседание Совета, придется сформировать делегацию, которая полетит в Брюссель из Москвы.

При этом вопрос, который мог бы обсуждаться на встрече 12 января, один – юридические гарантии безопасности России.

"Исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО",

– приводит РИА "Новости" слова Грушко.

Однако эксперты скептически оценивают продуктивность подобной встречи. В частности, политолог Андрей Суздальцев считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, заканчивающий свою работу в этой должности, не настроен на выработку компромиссных решений, а напротив, пытается надавить на Москву.

По мнению политолога, было бы полезнее и эффективнее вести сейчас диалог не с Советом НАТО, в который входит 30 государств, среди которых есть настроенные откровенно антироссийски, а непосредственно с Вашингтоном.

"Потому что НАТО на 90% – это США. В двустороннем формате было бы легче друг друга понять",

пояснил свою позицию эксперт в комментарии РИА "Новости".

Ранее Россия передала США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности, при этом дала понять, что долго ждать ответа не намерена. После этого от Запада последовало приглашение провести заседание Совета Россия-НАТО, работа которого была заморожена уже долгое время. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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