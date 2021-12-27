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Власти Украины цинично обманывают свой народ, заявляя, что покупают европейский газ. На самом деле, просто соорудили фиктивную трубу и получают огромные "откаты" за подлог. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Она напомнила, что Европа сама покупает российский газ. Продолжает это делать и Украина. Только с 2014 года в целях пропаганды было решено объявить, что Незалежная переходит на европейское топливо.
"Хочу проинформировать страну: это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали фиктивную трубу, но газ шел русский",
– сообщила Тимошенко в эфире телеканала "Наш".
Она пояснила, что в трубопроводной сети была устроена специальная перемычка, которая позволила гонять сырье по кругу – регистрировать на таможне и возвращать обратно для собственного пользования. Причем киевские власти на этой афере хорошо зарабатывают, ведь из бюджета берется сумма для оплаты топлива уже с этой "европейской надбавкой" к цене плюс высокий процент идет за оформление так называемого реверса:
"Они создали в Европе посредника, который получал довольно большой "откат" с поставок российского газа: от 70 до 100 долларов за каждые 1000 кубометров газа",
– поделилась информацией оппозиционный депутат. Именно поэтому, по ее словам, президенты в стране меняются, а эта газовая схема – нет. Таким образом, по мнению Тимошенко, в отношении простых украинцев власти провернули "жестокий и циничный обман", поскольку переплату за газ можно было бы направить на здравоохранение или повышение пенсий.
Ранее эксперт пояснил, почему скоро у Киева не останется выхода, кроме как заключить контракт с "Газпромом" напрямую.
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