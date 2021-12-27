Жириновский выступил за полное поглощение Белоруссии

Жириновский выступил за полное поглощение Белоруссии
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик уверен, что страна должна вернуться в родные объятия

Лидер либералов и демократов Владимир Жириновский выступил с громким заявлением по поводу белорусского государства. Политик уверен, что минским властям давно пора заявить о желании войти в состав Российской Федерации. В советское время страны были одним целым и прекрасно жили вместе.

При этом государственный деятель предполагает, что такое слияние должно произойти на основании разделения белорусской республики на две губернии. Например, можно отдельно выделить Минскую губернию, включая Гродненскую и Брестскую области. Вторая территориальная единица может получить название "Могилевская губерния", туда следует включить Гомель и Витебск.

По прикидкам главы либерально-демократической партии, разделение целого белорусского государства, на территории которого проживает 10 миллионов жителей, на две губернии – идеальный вариант для дальнейшего вхождения в состав Российской Федерации.

Владимир Вольфович убежден, что такое стратегическое решение пойдет на пользу Республике и всем белорусам. Под крылом нашего государства стране будет комфортно и безопасно. На этом фоне политик призывает в максимально короткие сроки решить вопрос о присоединении Белоруссии к РФ.

К слову, недавно Жириновский спрогнозировал сроки начала боевых действий на территории украинского государства.

Источник: ЛДПР-ТВ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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