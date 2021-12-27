Отношения Москвы и Вашингтона продолжают накаляться

Вашингтонская администрация все также ведет антироссийскую политику и на регулярной основе осуществляет новые удары санкционной дубиной по нашему государству. В Москве уже привыкли к такому положению дел. Как подчеркнули в МИД, российские власти не рассматривают возможность просить о каких-то послаблениях в политике рестрикций.



Такое мнение высказал руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым на его ютуб-канале.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва никогда не обращалась к американским партнерам с просьбой отменить какие-либо санкционные ограничения. Такое поведение в Российской Федерации считают постыдным – никто в правительстве не собирается заискивать перед властями Соединенных Штатов Америки.

"Мы не будем унижаться ни перед кем", – решительно отрезал шеф дипломатии нашей страны Сергей Лавров.

К слову, недавно в американской прессе появились публикации о том, что страны Европейского союза тайно смягчают действие антироссийских санкционных ограничений. Многие главы стран-участниц еврообъединения никак не могут договориться по поводу отношения к Российской Федерации – далеко не все хотя продолжать конфронтацию.