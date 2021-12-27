МИД РФ отказался унижаться перед США ради отмены санкций

МИД РФ отказался унижаться перед США ради отмены санкций
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Отношения Москвы и Вашингтона продолжают накаляться

Вашингтонская администрация все также ведет антироссийскую политику и на регулярной основе осуществляет новые удары санкционной дубиной по нашему государству. В Москве уже привыкли к такому положению дел. Как подчеркнули в МИД, российские власти не рассматривают возможность просить о каких-то послаблениях в политике рестрикций.

Такое мнение высказал руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым на его ютуб-канале.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва никогда не обращалась к американским партнерам с просьбой отменить какие-либо санкционные ограничения. Такое поведение в Российской Федерации считают постыдным – никто в правительстве не собирается заискивать перед властями Соединенных Штатов Америки.

"Мы не будем унижаться ни перед кем", – решительно отрезал шеф дипломатии нашей страны Сергей Лавров.

К слову, недавно в американской прессе появились публикации о том, что страны Европейского союза тайно смягчают действие антироссийских санкционных ограничений. Многие главы стран-участниц еврообъединения никак не могут договориться по поводу отношения к Российской Федерации – далеко не все хотя продолжать конфронтацию.

Источник: Соловьев LIVE ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

Ответ на отказ НАТО по гарантиям безопасности дадут российские военные – Путин

Москва не станет спускать с рук недружественные действия альянса

В России потребовали $1 трлн от Запада

В Совфеде ответили на претензии Еврокомиссии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей