От Киева требуется лишь небольшая военная провокация, которая даст повод для новых антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский перестал быть удобной кандидатурой для Запада. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Зеленский часто совершает непродуманные поступки, которые могут повлечь негативные последствия для других стран. Западные лидеры этого откровенно опасаются.

"Боятся именно безбашенства. Боятся того, что какая-то глупость – об этом все чаще пишут сейчас на Западе – разожжет конфликт, который, по большому счету, никому не нужен",

– пояснил Лавров в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" в понедельник, 27 декабря.

В то же время, по словам министра, Западу выгодны милитаристские настроения Киева, поэтому он подталкивает его к "маленькой войнушке", чтобы получить повод для новых санкций против России.

Впрочем, ЕС и США и поводов особых не нужно, чтобы ввести антироссийские меры. В Москве, по мнению Лаврова, к этому уже привыкли, и унижаться ради отмены ограничений не собираются.

Ранее эксперт допустил, что новогодние праздники россиян могут быть омрачены провокацией Украины и НАТО.