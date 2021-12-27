Запад опасается Зеленского – Лавров

Запад опасается Зеленского – Лавров
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
От Киева требуется лишь небольшая военная провокация, которая даст повод для новых антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский перестал быть удобной кандидатурой для Запада. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Зеленский часто совершает непродуманные поступки, которые могут повлечь негативные последствия для других стран. Западные лидеры этого откровенно опасаются.

"Боятся именно безбашенства. Боятся того, что какая-то глупость – об этом все чаще пишут сейчас на Западе – разожжет конфликт, который, по большому счету, никому не нужен",

– пояснил Лавров в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" в понедельник, 27 декабря.

В то же время, по словам министра, Западу выгодны милитаристские настроения Киева, поэтому он подталкивает его к "маленькой войнушке", чтобы получить повод для новых санкций против России.

Впрочем, ЕС и США и поводов особых не нужно, чтобы ввести антироссийские меры. В Москве, по мнению Лаврова, к этому уже привыкли, и унижаться ради отмены ограничений не собираются. 

Ранее эксперт допустил, что новогодние праздники россиян могут быть омрачены провокацией Украины и НАТО.

Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Ответ на отказ НАТО по гарантиям безопасности дадут российские военные – Путин

Москва не станет спускать с рук недружественные действия альянса

В России потребовали $1 трлн от Запада

В Совфеде ответили на претензии Еврокомиссии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей