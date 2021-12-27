Стремление лидера Кремля защитить свой народ восхитило жителей Туманного Альбиона

Президента России Владимира Путина можно понять, когда он требует от Запада гарантий безопасности своей стране. К такому мнению пришли читатели британской газеты Daily Mail.

Накануне издание опубликовало статью, в которой сообщается, что Путин пригрозил принять "военно-технические меры", если Запад продолжит поддерживать агрессивные устремления Украины. Часть читателей с возмущением отреагировала, что дескать агрессивное государство в мире одно – и это Россия. Однако другие рекомендовали им не повторять слепо пропагандистские лозунги, а самим оценить факты.

"Назовите год, когда США не воевали с какой-либо страной. Между тем НАТО хочет завербовать Украину и иметь там военные базы. Представьте, если бы Россия поступила так с Мексикой или Канадой", – пишет LordProtector из Лондона.

"Организация Североатлантического договора пополнилась четырнадцатью новыми членами после воссоединения Германии. Практически все они – бывшие участники Варшавского договора. Неудивительно, что Российская Федерация стала параноиком", – рассуждает Norwichman из Норфолка.

"Я их не виню. Помните шум, который подняли США, когда оружие собирались разместить на Кубе?" – напоминает британец no1.

"Много лет назад в НАТО утверждали, что не будут использовать Украину в качестве плацдарма для нападения на Россию. Им следует сдержать свое слово, и тогда все будет ок", – уверен пользователь The Logisist.

"Хотел бы я, чтобы Джонсон защищал нас так же, как российский президент свой народ", – признает Timlot64.

Ранее Москва направила НАТО и США предложения по гарантиям безопасности. По словам Путина, в случае отказа Россия будет полагаться в вопросе укрепления обороны на мнение своих военных.

В Брюсселе пригласили представителей РФ провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января, однако с организацией этого мероприятия возникли сложности.