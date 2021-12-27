У Вашингтона и Брюсселя нет ни военных, ни экономических рычагов давления на Москву

Запад исчерпал все свои возможности противостоять "напору" России как в военном, так в экономическом плане. К такому выводу пришел директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала "Наш".

По его мнению, позиции Запада ослабли после прихода в Белый дом в кресло президента США Джо Байдена и уход с должности канцлера ФРГ Ангелы Меркель. К настоящему моменту западники испробовали все возможные рычаги давления на Москву.

Политолог назвал "дипломатической диверсией" предложения российской стороны по гарантиям безопасности и отметил, что внутри НАТО есть разные мнения на их счет, причем часть стран с ними согласна. Это создает кризис и трения внутри альянса, в том числе и в самих Штатах, считает эксперт.

"В военном плане России они мало что могут противопоставить, особенно в Европе. А в дипломатическом и экономическом плане режим санкций практически себя исчерпал", – пояснил Бортник.

Что касается угроз Вашингтона и Брюсселя отключить РФ от международной платежной системы SWIFT, то данный шаг скорее ударит по миллиардам западных инвестиций, прогнозирует политолог.

Кроме того, он полагает, что для Байдена важно вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не допустить более тесного союза Москвы с Пекином. Поэтому американский лидер склонен к договоренностям с Кремлем и для него российские "красные линии потенциально допустимы", несмотря на противодействия со стороны Республиканской партии, подчеркнул специалист.

Основная задача нынешнего киевского режима состоит в том, чтобы не превратить Незалежную в площадку для боевых действий, указал Бортник.

"Украинские политики должны быстро найти компромиссные модели, предложить что-то такое, что было бы интересно и России, и западным партнерам, и частично учитывало наши интересы", – сказал эксперт.

Наилучшим вариантом для соборной был бы внеблоковый статус, в противном случае государство всегда будет находиться на линии фронта и рисковать миллионами жизней украинцев, подытожил Бортник.

Ранее в понедельник, 27 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает возможность просить Вашингтон и Брюссель о каких-то послаблениях в политике рестрикций. Министр подчеркнул, что Штаты ведут целенаправленную антироссийскую политику.

