Лондон против военного столкновения с Москвой

Тиражируемая в западной прессе информация о потенциальном вторжении России на территорию Украины, по всей вероятности, дошла до военного руководства Великобритании. Командование уже начало готовить план бегства для своих солдат. Об этом сообщает издание Daily Express.

Появление российских солдат должно стать поводом для вывоза британцев, считает министр обороны Соединенного Королевства. Бен Уоллес, как выяснили журналисты, практически исключил сценарий, когда территория Незалежной станет театром военных действий для Москвы и Лондона.

В этой связи Великобритания намерена эвакуировать своих инструкторов, которые вместе с канадцами и американцами обучают украинских солдат службе по стандартам НАТО. На сегодняшний день в Незалежной работают более сотни британских военных.

Авторы статьи в очередной раз обратили внимание, что Россия размещает войска вблизи украинской границы, правда, на собственной территории. Они подчеркнули, что Москва отрицает какие-либо планы по вторжению и указали на готовность нашей страны к переговорам с США.

По данным источника издания, инструкторы из Британии сбегут в Польшу, если того потребуют обстоятельства. Офицеры из штаба военной миссии, дислоцированного в Киеве, уже получили соответствующую команду.

Пилоты королевских ВВС вообще могут вылететь на родину. Оборонное ведомство будет пристально следить за развитием событий в течение рождественских праздников, чтобы принять окончательное решение, сообщает Daily Express.

К слову, ранее аналитик Вадим Трухачев отметил, что НАТО может отказаться от поддержки Украины, если Россия согласится выполнить условия альянса.