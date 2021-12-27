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Президент Белоруссии может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического нарушения конституции, либо совершения государственной измены. Об этом следует из текста проекта.
Как отмечает источник, один и тот же человек может быть главой государства не более двух сроков. В настоящее время досрочное освобождение президента от занимаемой должности возможно лишь при стойкой неспособности по состояния здоровья – соответствующее решение принимает парламент.
Глава государства может вводить чрезвычайное положение при попытках мятежа, а также массовых беспорядков и иных подобных случаев. Действующий проект предусматриваект такую возможность оишь при беспорядках с насилием или его угрозой, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья граждан, а также территориальной целостности и государства в целом.
Высшим представительным органом народовластия выступает Всебелорусское народное собрание. Его председателем можнт быть избран президент республики, который занимает пост в день вступления в силу нового проекта Основого закона.
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