Украинские депутаты устроили драку на дороге

Украинские депутаты устроили драку на дороге
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Один мужчина несколько раз ударил своего оппонента по голове

В Бердянске из-за дорожного конфликта подрались депутат горсовета и депутат районного совета. Об этом сегодня сообщает пресс-служба полиции Запорожской области Украины.

Инцидент с участием пассажира и водителя двух автомашин произошел в субботу, 25 декабря, около торгового центра на улице Волонтеров.

"Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе спора 46-летний мужчина несколько раз ударил по голове своего 43-летнего оппонента. В результате  драки один из депутатов получил травмы и был доставлен в Бердянскую горбольницу.

Против обоих парламентариев возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легких телесных повреждений".

Украинские слуги народа частенько устраивают мордобои, причем как на региональном уровне, так и в зале Верховной рады.

Так, буквально на прошлой неделе на сессии Львовского райсовета в рукопашной сошлись депутат от националистической партии "Свобода" и ветеран АТО Богдан Федун и парламентарий от "Самопомичи" и олимпийский призер по карате Станислав Горуна.


Нардепы смогли потолкаться, побороться, обменяться ударами и повалить друг друга на пол, после чего коллеги их разняли. По словам пана Горуна, его оппонент словесно его оскорбил, в том числе назвал "ватой", сообщал УНИАН.

А в сентябре в Раде представитель пропрезидентской партии "Слуга народа" Николай Тищенко устроил в стенах парламента драку после обсуждения дела о "вагнеровцах".

Источник: Нацполиция Украины ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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