Варшава может повторить судьбу Минска и Киева

Геополитические положение Польше не позволяет ей занимать нейтральное положение. Руководству страны придется выбирать, будет республика в Евросоюзе и НАТО или попадет под российское влияние. С таким заявлением выступил сенатор Ян Филипп Либицкий.

Поданным польского издания Do Rzeczy, парламентарий отметил, что политический развод Варшавы и Брюсселя является катастрофой для государства. Он не сомневается, что при таком сценарии усилится роль Москвы в жизни страны.

В частности, политик считает, что Польша может повторить судьбу Украины и Белоруссии, которые по его словам, находятся под влиянием нашей страны. Сенатор заявил о необходимости остаться в Евросоюзе, потому что того на референдуме потребовал польский народ.

Ради сохранения союзнических отношений с Брюсселем парламентарий призвал правительство республики отказаться от национальной валюты. Он подчеркнул, что Варшава должна перейти на евро, как это сделали в свое время страны Прибалтики.

Напомним, ранее издание GPC сообщило, что Польша готова заменить Россию и Германию в роли региональной державы. При этом Варшава якобы должна стать ориентиром для Киева и Минска.