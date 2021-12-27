Польский сенатор испугался усиления влияния России после выхода страны из ЕС

Польский сенатор испугался усиления влияния России после выхода страны из ЕС
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Варшава может повторить судьбу Минска и Киева

Геополитические положение Польше не позволяет ей занимать нейтральное положение. Руководству страны придется выбирать, будет республика в Евросоюзе и НАТО или попадет под российское влияние. С таким заявлением выступил сенатор Ян Филипп Либицкий. 

Поданным польского издания Do Rzeczy, парламентарий отметил, что политический развод Варшавы и Брюсселя является катастрофой для государства. Он не сомневается, что при таком сценарии усилится роль Москвы в жизни страны.

В частности, политик считает, что Польша может повторить судьбу Украины и Белоруссии, которые по его словам, находятся под влиянием нашей страны. Сенатор заявил о необходимости остаться в Евросоюзе, потому что того на референдуме потребовал польский народ.

Ради сохранения союзнических отношений с Брюсселем парламентарий призвал правительство республики отказаться от национальной валюты. Он подчеркнул, что Варшава должна перейти на евро, как это сделали в свое время страны Прибалтики.

Напомним, ранее издание GPC сообщило, что Польша готова заменить Россию и Германию в роли региональной державы. При этом Варшава якобы должна стать ориентиром для Киева и Минска.

Источник: Do Rzeczy ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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