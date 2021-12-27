"Большая война" между Россией и Украиной невозможна - Климкин

"Большая война" между Россией и Украиной невозможна - Климкин
Павел Климкин. Фото: Sergii Kharchenko/www.globallookpress.com
Расклад сил изменился, считает бывший глава МИД

Между Российской Федерацией и Украиной наблюдается снижение напряженности. В настоящее время, полагает бывший глава министерства иностранных дел Незалежной Павел Климкин, "большая война" между ними не представляется возможной.

Как считает экс-руководитель внешнеполитического ведомства, после диалога Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена градус напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона заметно снизился – а потому, полагает Климкин, политическое руководство Украины может выдохнуть.

"Назовем эту войну блицкригом против Украины. Она невозможна точно. Однако масштабные военные операции – да, они возможны", – высказался Климкин в эфире телеканала "Украина 24".

Как считает бывший министр иностранных дел, и российская сторона, и Соединенные Штаты пытаются поставить Украину "на растяжку", однако в действительности открытое военное противостояние с привлеченем целых войск не представляется возможным.

В Кремле понимают, заявил Климкин, что в реальности подобные шаги чреваты непомерными рисками. И внутрироссийское общество с действиями властей выразит резкое несогласие. Более того, стратегия руководства РФ всегда прорабатывается весьма тщательно и учитывает все четко просчитанные последствия. Атака на территорию Украины выбивается из таких рамок, уверен политик.

Ранее Климкин заявлял, что "блицкриг" невозможен по иным причинам – политик приводит в качестве обоснования своих высказываний готовность жителей Украны защищать свою землю всем, что только подвернется под руку.

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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