Читателе местных СМИ раскритиковали НАТО

Новость о возможном выводе британских войск с территории Украины вызвала бурную общественную реакцию. Материал Daily Express был перепечатан в местных СМИ и стал чуть ли не главной темой дня. Что удивительно, военные инструкторы, которые все это время обучали украинцев стандартам НАТО, вместо слов благодарности получили большое количество оскорблений.

Читатели украинского издания "Обозреватель" довольно гневно отреагировали на позицию министерства обороны Соединенного Королевства, о которой сообщили журналисты DE. По данным их источника, более ста британских инструкторов готовятся к эвакуации в Польшу, потому что военное руководство страны опасается вторжения России на территорию Незалежной. Авторы статьи отметили, что Лондон намерен избежать столкновения с Москвой.

Британских военных читатели украинского издания назвали "грозными королевскими трусами". Также Лондону припомнили невыполненное обещание помочь Киеву спецназовцами.

На Украине обратили внимание, что британские инструкторы "пакуют чемоданы" даже несмотря на то, что Россия опровергла информацию о потенциальном вторжении, которая активно тиражируется в западных СМИ.

Один из пользователей подчеркнул, что никто из союзников Незалежой не будет отправлять своих солдат на смерть ради интересов президента Владимира Зеленского.

"Вот и вся суть НАТО: убегать без оглядки, они только озабоченности могут высказывать, Россию они боятся жутко",

– прокомментировал новость читатель с ником "Артур Украинский".

Кроме того, британцам издевательски напомнили о действиях США и НАТО в Афганистане, где после вывода войск произошел государственный переворот.