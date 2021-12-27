США могут нанести ядерный удар по России через Северный полюс - Сатановский

США могут нанести ядерный удар по России через Северный полюс - Сатановский
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва должна быть готова к атаке западников на РФ с любого направления

Военное противостояние России с Западом может начаться с любой момент. Соединенные Штаты, если ввяжутся в конфликт, ударят по РФ через Северный полюс. Об этом заявил ученый-востоковед, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский в интервью изданию "Украина.ру".

По его мнению, западники на все 100% поддержат любую провокацию или создание разных антироссийских инициатив, например, "Великий Туран", лишь бы они были направлены против Москвы, границ РФ и просто существования нашей державы.

"Нам со всех направлений надо ожидать (эскалации). Ударят по нашей территории ядерным оружием американским – пойдут через Северный полюс", – спрогнозировал политолог.

Сатановский не исключил попытки со стороны Вашингтона пригнать в Баренцево море подлодку с ракетами системы AEGIS, которые могут нанести удары по российской территории.

Ученый полагает, что война между РФ и коллективным Западом при любом политическом раскладе произойдет, вопрос лишь в том, будет ли в ней применяться ядерное оружие и насколько Москва будет готова в такому вооруженного противостоянию.

Ранее политолог Сергей Марков по-своему расшифровал недавнее послание президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции в адрес Запада в связи с продвижением НАТО на восток Европы. Он счел ультиматумом заявление главы государства о том, что если соглашения об отказе альянса расширяться к границам РФ не будут подписаны, Москва начнет обеспечивать безопасность страны другим способом.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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