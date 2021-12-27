Неограниченные полномочия: политолог оценил написанную под Лукашенко конституцию Белоруссии

Неограниченные полномочия: политолог оценил написанную под Лукашенко конституцию Белоруссии
Фото: president.gov.by
Президент РБ сможет параллельно занимать пост главы ВНС

В понедельник, 27 декабря, белорусские власти обнародовали проект обновленной конституции, референдум по которой должен пройти уже в феврале следующего года. Политолог Дмитрий Болкунец ознакомился с документом и оценил, какие перспективы он открывает для президента Александра Лукашенко.

В интервью изданию "Лента.ру" эксперт отметил, что новый основной закон республики не соответствует интересам белорусского общества. По его мнению, документ разработан для расширения полномочий Лукашенко, который с помощью законодательных поправок "хочет усидеть сразу на нескольких стульях". 

Политолог подчеркнул, что нынешний глава государства после референдума может получить просто неограниченные полномочия, совмещая должности президента республики и председателя Всебелорусского народного собрания.

Болкунец обратил внимание, что конституционные поправки вносились ограниченным кругом лиц, которых назначил сам Лукашенко. Данный факт, по его мнению, подтверждает, что основной закон писался под конкретного человека.

Эксперта смутили сразу несколько пунктов новой конституции: возможность президента возглавлять ВНС и его право после отставки стать пожизненным членом совета республики.

Кроме того, он отметил, что в документе появились новые цензы для выборных должностей. Например, кандидат в президенты должен постоянно проживать в РБ не менее 20 лет и не быть моложе 40 лет. По словам аналитика, Лукашенко боится не только молодых соперников, но и оппозицию в эмиграции. 

Кстати, если основной закон будет одобрен на референдуме, то Лукашенко получит правовой иммунитет, то есть его нельзя будет привлечь к ответственности за действия, совершенные на посту президента. Об этом сообщает издание "Свободная пресса".

Ранее Лукашенко заявил, что нынешний текст конституции не является финальным. Он подчеркнул, что окончательные правки будут внесены после всенародного обсуждения документа.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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