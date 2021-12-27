"Направили пистолет себе в лицо": китайцы оценили обвинения Европы в адрес "Газпрома"

"Направили пистолет себе в лицо": китайцы оценили обвинения Европы в адрес "Газпрома"
Stefan Sauer/www.globallookpress.com
В комментариях заявили, что ЕС "отрубает себе ногу"

Недавно ряд европейских государств выступили с очередными обвинениями, адресованными руководству Российской Федерации. Так, в средствах массовой информаци появились сообщения о том, что Москва намеренно приостановила прокачку природного газа в западноевропейские страны – квота достигла своего максимума. Стоимость топлива на европейском рынке продолжает расти, хотя немецкие власти не спешат с одобрением сертификации оператора "Северного потока – 2".

Российская сторона же указывает, что выполняет все обязательства в рамках действующих договоренностей, и "Газпром" пока что не получал никаких предложений о включении новых пунктов с существующие соглашения. В российской компании назвали обвинения в свой адрес надуманными, призвав ЕС "посмотреть в зеркало" и взять на себя ответственность за ситуацию.

С позицией РФ выразили солидарность читатели китайского издания "Гуаньча", которые с увереностью заявили, что в очередной раз Европы потерпела неудачу, в которой, по инерции и устоявшимся традициям, поспешила обвинить восточных соседей.

"Если так подумать, то обе мировые войны прошлого столетия из-за интриг Европы и произошли", "Решили направить дуло пистолета себе в лицо и предупреждают, что готовы выстрелить", "Действительно непонятная логика. Можно подумать, "Северный поток – 2" просто не имеет никакого отношения к самой Европе", "Нападете на Украину – сломаем себе одну ногу, обрубив трубопровод, а потом и вторую. Действующая элита Европы не понимает, что россияне – не идиоты, и не собираются просто так нападать на страны НАТО. Киев не состоит в НАТО, а Москва этому противится. Я полагаю, что ЕС готовится на случай вступления Украины в альянс", – пишут в комментариях читатели.

Ранее китайские СМИ оценили выступление Путина на пресс-конференции.

Источник: Гуаньча ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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