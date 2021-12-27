США следует признать величие России - The Hill

США следует признать величие России - The Hill
Фото: imago stock&people / imago stock&people / www.globallookpress.com
Москва является ключевым игроком на международной арене

Вот уже 30 лет в западном обществе активно тиражируются несоответствующие действительности тезисы о слабой России, которая пришла в упадок после распада Советского Союза. Об этом заявил профессор, эксперт по международным отношениям Эндрю Лэтэм.

В статье для американского издания The Hill он напомнил, что ни одно из предсказаний о скором крахе нашей страны, циркулирующих в прессе с начала 1990-х годов, по итогу не сбылось. Аналитик посчитал ложными лозунги о том, что Россия как правопреемница СССР не является больше сверхдержавой.

"Современная Россия – уже не тот геополитический обрубок, что в постсоветскую эпоху", – заявил Лэтэм.

Он подчеркнул, что сегодня Москва является ключевым игроком на международной арене. По мнению эксперта, США должны учитывать не только значительный потенциал России, но и ее готовность использовать свои силы достижения политических результатов. 

"Россия – однозначно великая держава", – отметил профессор.

По его словам, у нашей страны есть затруднения в сферах экономики и демографии, однако это никак не свидетельствует об упадке государства. Также эксперт высоко оценил военный потенциал России. Он обратил внимание, что Москва провела модернизацию войск и обновила ядерный арсенал.

Кроме того, автор статьи подчеркнул, что наша страна является наглядным примером жизнеспособного политического режима, который отличается от американской модели. Профессор отметил, что Вашингтон должен признать величие Москвы для перезагрузки международных отношений.

Раннее Михаил Горбачев заявил, что после распада СССР высокомерие "ударило в голову" США.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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