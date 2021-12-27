Окружение Зеленского обманывает президента - эксперт

Окружение Зеленского обманывает президента - эксперт
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Главу Незалежной призвали срочно сменить кадровый состав своей команды

Президента Украины Владимира Зеленского могут довести до беды его собственное окружение. С такой точкой зрения выступил местный политолог Александр Лазарев в эфире телеканала "Наш".

"Ему необходимо было вокруг себя сформировать команду, которая могла объективно анализировать и доносить ему информацию. Судя по тому, какая команда сформирована, тут либо президента обманули, либо он сам обманываться рад", – предположил эксперт.

По его мнению, невозможно эффективно управлять страной при таком руководстве, поэтому Владимиру Александровичу необходимо в срочном порядке изменить кадровую политику.

Кроме того Лазарев отверг возможность "вторжения" России в Незалежную, о чем в последние недели бесконечно трубят западные и отечественные СМИ и разного уровня политики. Также он считает, что соборную не примут в НАТО.

"Категорически нет. Не будет ни какого вторжения, поскольку с точки зрения геополитики оно никому не выгодно и не на руку. Это операция прикрытия в переговорах между США и Россией", – подчеркнул политолог.

Ранее в понедельник, 27 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский перестал быть удобной кандидатурой для Запада, т.к. он часто совершает непродуманные поступки, которые могут привести к никому не нужному конфликту. Одновременно западникам выгодны милитаристские настроения нынешнего киевского режима, указал министр.

Источник: Телеканал "Наш" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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