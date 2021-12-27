Путин придумал новый способ для ослабления НАТО - FA

Путин придумал новый способ для ослабления НАТО - FA
Фото: kremlin.ru
Россия увеличила свое влияние на Балканах

После распада Югославии образовавшиеся на ее месте независимые государства решили интегрироваться с НАТО и Евросоюзом, однако столкнулись с пренебрежительным отношением со стороны Запада. Теперь российский лидер Владимир Путин использует ситуацию в балканских странах с целью ослабить Североатлантический альянс. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

По мнению авторов статьи, политика Кремля на Балканах и Кавказе сводится к тому, чтобы восстановить роль России в качестве посредника на международной арене и гаранта безопасности для других государств. Они отметили, что таким образом Путин бросает вызов западному миру.

В издании обратили внимание на желание нашей страны доказать, что НАТО и Евросоюз не являются надежными партнерами для балканских республик. Аналитики подчеркнули, что на Западе далеко не все понимают, в чем заключается стратегия президента РФ.

"Более крупная цель Путина – склонить баланс сил в Европе в пользу Москвы, и Балканы являются частью этой стратегии", – уверены в Foreign Affairs.

По их мнению, Россия считает балканский регион уязвимым местом Европы и хочет получить доступ к Адриатическому морю через территорию республик бывшей Югославии, чтобы разместить свой военный потенциал рядом с американскими базами.

Напомним, ранее в Польше испугались попасть под влияние России послы выхода из Евросоюза. В то же время американский профессор призвал власти США признать величие нашей страны.

Источник: Foreign Affairs ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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