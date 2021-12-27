В Погранслужбе сокрушаются, что объект не сможет остановить "вторжение" Москвы на территорию Луганщины

Украина возвела 100-метровый забор на границе с Россией в Луганской области. Высота стены, обтянутой колючей проволокой, составляет два метра. Об этом сообщает местное издание "Общественное" в понедельник, 27 декабря.

Начинается забор еще в Харьковской области. На данном участке установили 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра.

Противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса, обустроенные на границе, помогают отследить и задержать нарушителей, однако удержать наступление потенциального противника не смогут, указала изданию представитель Луганского погранотряда Татьяна Летошко.

Между тем, по словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, чтобы защитить границу области от вторжения России, личного состава вооруженных сил и техники хватит.

Руководитель региона добавил, до конца 2021 года власти опубликуют план эвакуации населения в случае полномасштабного наступления РФ.



Однако на забор жалуются аборигены.

"Укрепили, видите и камеры стоят, и ров, проволоку. Раньше ходили к родственникам, у меня сестра за 7 километров живет. Теперь надо ехать за 500 км в Харьков", – рассказала местная жительница Любовь Дмитриева.

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский объявил о планах Варшавы возвести стену на границе с Украиной из-за опасений "агрессии" со стороны Москвы.

