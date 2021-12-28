Оппозиция настаивает на проведении выборов в Белоруссии

В понедельник, 27 декабря, белорусские власти опубликовали проект обновленной конституции республики, который после народного обсуждения должен быть вынесен на референдум. В штабе экс-кандидата в президенты РБ Светланы Тихановской ожидаемо негативно оценили текст основного закона.

Советник лидера белорусской оппозиции Александр Добровольский заявил, что новая конституция от Александра Лукашенко является обманом граждан. По его мнению, документ не отвечает требованием общества, потому что не способен решить возникший в стране политический кризис.

"Выйти из кризиса можно только путем проведения новых честных выборов", – отметил Добровольский.

Он подчеркнул, что проект основного закона не предусматривает реального выбора для граждан Белоруссии. По словам оппозиционера, конституция Лукашенко является обманом, "в который никто не поверит".

Советник Тихановской уверен, что документ разрабатывался властями республики в тайне от белорусского народа. В эфире "Еврорадио" он заявил, что конституция не предполагает ни перемен для простых людей, ни путей решения их проблем.

Кроме того, оппозиционер обратил внимание, что из обновленного проекта исчезли пункты о нейтральном статусе Белоруссии и о статусе государства без ядерного потенциала. По его словам, эти поправки напрямую бьют по национальным интересам республики.

Напомним, ранее политолог Дмитрий Болкунец заявил, что новый основной закон Белоруссии написан под Лукашенко. Эксперт подчеркнул, что документ предусматривает неограниченные полномочия для главы государства, который после референдума сможет совмещать должности президента и председателя Всебелорусского народного собрания.