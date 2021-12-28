Захотевшая вступить в ЕС Санду призвала Россию уважать Молдавию

Захотевшая вступить в ЕС Санду призвала Россию уважать Молдавию
Майя Санду. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политик продолжает придерживаться западного курса

Молдавия является еще одной бывшей советской республикой, которая после развала СССР под предводительством прозападных политиков стремительно поворачивается в сторону западной коалиции. Недавно избранная руководительница государства Майя Санду объявила, что Российская Федерация должна с уважением относиться к желанию Кишинева встать под знамена Евросоюза.

Санду подчеркнула, что в ближайшее время у молдавского государства есть все шансы стать счастливым членом "просвещенного" европейского семейства. Кишинев приложит все усилия для того, чтобы реализовать этот план. Нынешний главнокомандующий уверена, что у Молдавии нет иного пути, кроме как вступить во Европейский союз.

Разумеется, такое развитие событий в еще недавно братском нашей стране государстве не может сильно радовать Москву. На это высокопоставленная молдаванка заявляет, что Российская Федерация должна уважать желание Кишинева следовать в модном нынче прозападном курсе.

Дабы немного подсластить свою весьма категоричную позицию, Санду заверила, что Молдавия не собирается портить отношения с Россией, передает интернет-издание "Общественная служба новостей". Мол, вступление государства в Евросоюз никак не скажется на весьма глубоких связях между двумя странами.

Более того, президент Молдавии с уверенность заявила, что Кишинев исключает для себя присоединение к военному блоку НАТО. Впрочем, что на самом деле будет в будущем, предсказать сложно. Санду также добавила, что в еврообъединении есть страны, которые неплохо ладят с Россией.

К слову, недавно Молдавия запретила Приднестровью оплачивать долг перед российским энергетическим гигантом "Газпром".

Источник: Pro TV ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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