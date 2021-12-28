Сценарий по запрету конвертации валюты является фантастическим

В западной прессе активно циркулируют две темы, связанные с нашей страной. Первая про "вторжение" России на территорию Украины, а вторая про санкции за потенциальный военный конфликт. Одним из вариантов давления на Москву со стороны Вашингтона является ограничение конвертации рубля. Перспективу этой схемы оценили в МИД РФ.

Руководитель экономического департамента российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский заявил о невозможности превращения рубля в "деревянную" валюту. Подобный сценарий, по мнению дипломата, является фантастическим. Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости".

По данным РИА ФАН, чиновник уточнил, что США в рамках собственной юрисдикции могут только запретить отдельным компаниям совершать отдельные операции на финансовом рынке с помощью российской валюты. Он подчеркнул, что подобные ограничения уже вводились. Меж тем, запрет на конвертацию рубля в доллары, евро и другие валюты является экзотической мерой, считает Биричевский.

Напомним, о новом плане Запада по санкционному давлению на Россию ранее узнали журналисты агентства Bloomberg. Издания сообщило, что вместо отключения нашей страны от международной платежной системы SWIFT Вашингтон и Брюссель могут ограничить возможность обмена рубля на иностранную валюту.