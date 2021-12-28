Президент пробудет в стране два дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел на президентском самолете в Санкт-Петербург. Он примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Об этом сообщает "Пул Первого".

Как ранее отмечали в пресс-службе президента, предстоящая встреча приурочена к 30-летней годовщине с момента образования СНГ.

В Санкт-Петербурге у Лукашенко также запланирована встреча с Путиным – она пройдет 29 декабря.



