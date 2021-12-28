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Белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел на президентском самолете в Санкт-Петербург. Он примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Об этом сообщает "Пул Первого".
Как ранее отмечали в пресс-службе президента, предстоящая встреча приурочена к 30-летней годовщине с момента образования СНГ.
В Санкт-Петербурге у Лукашенко также запланирована встреча с Путиным – она пройдет 29 декабря.
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