Лукашенко вылетел в Россию

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Президент пробудет в стране два дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел на президентском самолете в Санкт-Петербург. Он примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Об этом сообщает "Пул Первого".

Как ранее отмечали в пресс-службе президента, предстоящая встреча приурочена к 30-летней годовщине с момента образования СНГ. 

В Санкт-Петербурге у Лукашенко также запланирована встреча с Путиным – она пройдет 29 декабря. 


Источник: Пул Первого ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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